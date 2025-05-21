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21 мая, 18:48

Трамп: Западу не следовало отказываться от формата G8 и разрывать отношения с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Формат G8 был намного лучше «Группы семи» и Запад не должен был от него отказываться и разрывать отношения с Россией. Такое заявление сделал президента США Дональд Трамп, общаясь с прессой в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

«G7 раньше была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию. Было бы гораздо лучше, если бы Россия была в составе», — сказал глава Штатов.

Американский лидер допустил, что если бы Россия осталась в составе «Группы восьми», то украинского конфликта удалось бы избежать. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, собирается ли он участвовать в саммите G20, который пройдёт в ЮАР в ноябре.

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Напомним, Россия была исключена из состава «Группы восьми» в 2014 году. Позже европейские лидеры предлагали российскому руководству вернуться к этому формату, но Москва решила, что G20 — более перспективный формат. Президент США уже предлагал вернуть Россию в «Большую восьмёрку» в минувшем феврале и не в первый раз критикует решение исключить её из состава.

Юрий Лысенко
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