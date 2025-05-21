Трамп: Западу не следовало отказываться от формата G8 и разрывать отношения с РФ

Формат G8 был намного лучше «Группы семи» и Запад не должен был от него отказываться и разрывать отношения с Россией. Такое заявление сделал президента США Дональд Трамп, общаясь с прессой в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

«G7 раньше была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию. Было бы гораздо лучше, если бы Россия была в составе», — сказал глава Штатов.