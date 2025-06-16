На Западе заявили, что Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Израилю и Ирану
Reuters: Трамп не поддержал проект заявления G7 о противостоянии Ирана и Израиля
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Президент США Дональд Трамп отказался подписать совместное заявление стран «Большой семерки» (G7) по поводу конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
По информации агентства, проект документа был согласован лидерами G7 во время саммита в канадском Кананаскисе. Детали документа и причины отказа Трампа не уточняются.
Ранее журналист Алекс Христофору призвал США покинуть G7. Это заявление он сделал в связи с планами «Большой семёрки» склонить президента США Дональда Трампа к поддержке новых антироссийских санкций. Ближайший саммит G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, состоится с 15 по 17 июня в Канаде.