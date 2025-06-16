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16 июня, 17:05

На Западе заявили, что Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Израилю и Ирану

Reuters: Трамп не поддержал проект заявления G7 о противостоянии Ирана и Израиля

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / noamgala

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / noamgala

Президент США Дональд Трамп отказался подписать совместное заявление стран «Большой семерки» (G7) по поводу конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, проект документа был согласован лидерами G7 во время саммита в канадском Кананаскисе. Детали документа и причины отказа Трампа не уточняются.

Трамп перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из «Восьмёрки» было ошибкой
Трамп перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из «Восьмёрки» было ошибкой

Ранее журналист Алекс Христофору призвал США покинуть G7. Это заявление он сделал в связи с планами «Большой семёрки» склонить президента США Дональда Трампа к поддержке новых антироссийских санкций. Ближайший саммит G7, куда входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, состоится с 15 по 17 июня в Канаде.

Александра Мышляева
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