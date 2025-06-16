На Западе заявили, что Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Израилю и Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался подписать совместное заявление стран «Большой семерки» (G7) по поводу конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, проект документа был согласован лидерами G7 во время саммита в канадском Кананаскисе. Детали документа и причины отказа Трампа не уточняются.