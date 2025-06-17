Трамп не хочет вводить новые санкции против РФ до подписания сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп озвучил, что не планирует усиливать санкции против России, ожидая достижения соглашений по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите Группы семи (G7) в Кананаскисе в канадской провинции Альберта.

Журналисты спросили Трампа, почему он не вводит новые ограничения против Москвы.

«Потому что я жду, когда будет подписана сделка [по мирному соглашению на Украине]. Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это обходится США дорого», — ответил он.

Президент добавил, что необходимо дождаться подписания документа, который поможет урегулировать конфликт. Новые рестрикции против России могут обернуться для США потерей миллиардов долларов. Трамп отметил, что будет очень счастлив, если у него получится остановить конфликт.