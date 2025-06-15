В Париже анонсировали утверждение одного из «самых мощных» пакетов санкций против России
Министр Барро: 18-й пакет санкций ЕС против РФ утвердят в ближайшие дни
МИД Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости ужесточения санкций против России, включая ограничение передвижений российских дипломатов в странах ЕС. Также он анонсировал скорое утверждение 18-го пакета рестрикций против РФ.
«Мы будем продолжать усиливать [санкции], идя дальше, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории, но, возможно, немного иначе, чем мы делали до сих пор», — сказал министр в эфире телеканала Public Senat.
По словам Барро, 18-й пакет станет «одним из самых мощных» с начала конфликта СВО. Он уточнил, что новые ограничения будут включать инициативы Франции, направленные против «определённых крупных игроков российской нефтегазовой индустрии», а также против третьих стран, которые «помогают России обходить ранее введённые ограничения». Основная цель новых мер, на которые настаивает Париж, — добиться от России согласия на перемирие в Украине на срок не менее 30 дней.
Кроме того, Барро назвал задачей Запада избавление от зависимости от российского топлива. Он надеется, что ЕС сможет слезть с российской «нефтяной иглы» до конца этого года, а с газовой — в следующем. Политик выразил надежду, что США присоединятся к санкциям против России.
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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ЕС может одобрить 18-й пакет санкций против России на следующей неделе. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит санкции, так как это лишит её газа, нефти и ядерного топлива из России. МИД РФ пообещал ответить на действия Евросоюза.