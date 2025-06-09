В ГД призвали россиян ввести личные санкции против Франции и отказаться от товаров из республики

Депутат Государственной думы (ГД) от Крыма Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от любых товаров французского производства. Такое заявление он сделал в ответ на решение компании Renault начать выпуск дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В интервью РИА «Новости» парламентарий отметил, что данный шаг является осознанным выбором компании, стремящейся «цинично подзаработать».

«Призываю всех россиян уже сегодня ввести собственные гражданские санкции, полностью отказавшись от приобретения любой продукции, имеющей французские корни», — сказал Шеремет.

Шеремет также выразил мнение, что Францию следует считать страной, поддерживающей нацизм, что, по его словам, даёт основание для введения экономических и политических санкций против неё.