В ГД призвали россиян ввести личные санкции против Франции и отказаться от товаров из республики
Депутат Шеремет призвал россиян к отказу от продукции Франции из-за Renault
Renault. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Fedosov
Депутат Государственной думы (ГД) от Крыма Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от любых товаров французского производства. Такое заявление он сделал в ответ на решение компании Renault начать выпуск дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В интервью РИА «Новости» парламентарий отметил, что данный шаг является осознанным выбором компании, стремящейся «цинично подзаработать».
«Призываю всех россиян уже сегодня ввести собственные гражданские санкции, полностью отказавшись от приобретения любой продукции, имеющей французские корни», — сказал Шеремет.
Шеремет также выразил мнение, что Францию следует считать страной, поддерживающей нацизм, что, по его словам, даёт основание для введения экономических и политических санкций против неё.
«Считаю необходимым Францию объявить страной-приверженкой нацизма, что даёт нам полное право ввести экономические и политические санкции», — сказал депутат.
Как ранее сообщал Life.ru, французский автоконцерн Renault намерен организовать производство беспилотников на Украине, разместив завод вдали от линии фронта. Часть изготовленных дронов планируется поставлять французской армии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметила, что «Рено», вероятно, не видит особых перспектив для своего бизнеса. По её словам, компания, судя по всему, осознаёт утрату автомобильного рынка и теперь делает ставку на производство беспилотников.