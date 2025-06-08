Французский автогигант запускает производство дронов на Украине

Французский автоконцерн Renault планирует организовать на Украине выпуск беспилотных летательных аппаратов, сообщает радиостанция France Info. Производство будет создано в партнёрстве с одной из французских оборонных компаний на территории, удалённой от линии фронта на десятки или сотни километров.

Как сообщает источник, ВСУ планируют в 2025 году увеличить парк БПЛА до 4 миллионов единиц, включая передовые технологические разработки. Часть производимых на украинских мощностях дронов может впоследствии поступить на вооружение и французской армии.