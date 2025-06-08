Французский автогигант запускает производство дронов на Украине
France Info: Renault запускает производство дронов на Украине
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Французский автоконцерн Renault планирует организовать на Украине выпуск беспилотных летательных аппаратов, сообщает радиостанция France Info. Производство будет создано в партнёрстве с одной из французских оборонных компаний на территории, удалённой от линии фронта на десятки или сотни километров.
Как сообщает источник, ВСУ планируют в 2025 году увеличить парк БПЛА до 4 миллионов единиц, включая передовые технологические разработки. Часть производимых на украинских мощностях дронов может впоследствии поступить на вооружение и французской армии.
Ранее сообщалось, что ВСУ получат 100 тысяч британских дронов после атаки на военные аэродромы России. Стоимость этих запланированных поставок составляет £350 миллионов (что эквивалентно примерно $473 миллионам). Данная сумма является частью более крупной инициативы по оказанию военной помощи Украине, общий объём которой достигает £4,5 миллиарда (превышает $6 миллиардов).