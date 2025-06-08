«Мавики» в дефиците: Как Украина будет воевать без главных армейских дронов На фоне усиления давления со стороны США, Китай официально прекратил поставки продукции DJI на Украину. В первую очередь это гражданские дроны Mavic, игравшие важную роль в боевых действиях. К чему это может привести — в материале Life.ru. 7 июня, 21:20 Дрон Mavic был довольно популярен в ВСУ. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Егор Алеев, © Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio

В мае 2025 года стало известно, что Китай официально приостановил экспорт гражданских дронов DJI Mavic в зону боевых действий на Украине. Это решение стало логичным продолжением более ранней политики Пекина по ограничению военного использования своих технологий за рубежом. Западные аналитики и украинские чиновники уже назвали этот шаг «подарком Москве». В то же время полностью перекрыть поставки «мавиков» на фронт пока невозможно: Украина активно ищет обходные пути.

Почему Пекин остановил поставки дронов для Украины

Дроны серии DJI Mavic стали настоящей «рабочей лошадкой» украинской армии на тактическом уровне. Простота управления, компактность, стабильный видеосигнал и приемлемая цена сделали их идеальными для полевой разведки, целеуказания и даже для ударных задач — сброса осколочных гранат и самодельных боеприпасов. На многих участках фронта «мавики» стали глазами пехоты и артиллерии, предоставляя данные в режиме реального времени.

С 2022 года ВСУ закупали десятки тысяч таких дронов — как напрямую, так и через волонтёрские фонды. Поставки шли не только из Китая, но и через посредников в Польше, Словакии, Эстонии, Тайване и даже с площадок в США. Однако с весны 2024 года Китай начал последовательно вводить ограничения на экспорт гражданских дронов двойного назначения. В мае 2025 года Пекин официально прекратил поставки продукции DJI для организаций, связанных с вооружёнными конфликтами.

Как запрет на поставки DJI Mavic ударит по ВСУ

Для ВСУ это не просто удар. Потеря регулярного канала поставок доступных и проверенных дронов создаёт брешь в тактическом управлении войсками. Особенно тяжело это скажется на пехотных и штурмовых подразделениях, которые с начала конфликта опирались на дроны для разведки, наведения огня и корректировки ударов артиллерии.

Без «мавиков» эффективность украинской артиллерии снижается, а наступательные операции становятся рискованнее. Альтернативы — в виде самодельных FPV-дронов или более дорогих западных аналогов — существуют, но они не обеспечивают такой же массовости и стабильности в полевых условиях.

По мнению экспертов, мораторий на дроны осложнит положение ВСУ.

— У киевского режима положение дел и так уже плачевное. Закупать Мавики у третьих стран им будет сложнее, так как круг поставщиков сужается и многие отказываются от поддержки Украины. Ну а наши военные работают дальше, — пояснил Life.ru политолог, кандидат политических наук Александр Зайцев.

Как ВСУ будут выживать без китайских дронов

Несмотря на запрет, полностью отрезать Украину от поставок DJI Mavic пока невозможно. Киев уже активизировал логистику через третьи страны: Молдавия, Румыния, Литва, Турция и страны Азии остаются потенциальными хабами для серого импорта. Многие волонтёрские организации открыто заявляют, что продолжат закупки дронов в частном порядке через нерегулируемые площадки и физических лиц.

Таким образом, украинская армия сохранит доступ к «мавикам», пусть и в меньших объёмах и по более высокой цене. Однако этот путь сложнее, медленнее и неустойчивее, что неизбежно отразится на уровне насыщенности войск техникой.

Как запрет Китая изменит баланс на фронте

Китай, таким образом, подтвердил свой отказ быть инструментом в западной стратегии поддержки Украины. Его решение подаётся как «нейтральное», но геополитически оно усиливает Россию, лишая ВСУ важного тактического ресурса. Это не мгновенный перелом, но заметное изменение баланса на поле боя — особенно в сочетании с растущими задержками западной военной помощи и кадровыми потерями ВСУ.

Россия же, напротив, усиливает производство собственных дронов и применяет новые средства радиоэлектронной борьбы против даже самых модернизированных беспилотников. В таких условиях даже снижение поставок Mavic может привести к реальной потере тактической гибкости у украинской стороны.

Несмотря на обходные пути, прекращение прямых поставок Mavic — тревожный сигнал для Украины. Это ещё одно подтверждение того, что в долгосрочной перспективе «технологическая партизанщина» не заменит надёжных логистических цепочек. А значит, преимущество на поле боя всё больше переходит к той стороне, которая способна не только вести бой, но и держать под контролем поставки, производство и промышленную кооперацию.

Авторы Кирилл Золотарев