Захарова связала с прошлыми фиаско планы Renault заняться сборкой дронов для ВСУ
Захарова: Renault займётся сборкой БПЛА на Украине, поскольку потеряла авторынок
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему сообщений о том, что французская компания Renault будет собирать беспилотники для ВСУ на Украине. По её словам, этой корпорации рассчитывать больше особо и не на что.
«Видимо, реалистично оценивают свои автомобильные перспективы — потеряли рынок», — сказала дипломат РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказывал, что автоконцерн Renault планирует запустить своё производство беспилотников на Украине. Завод будет находиться очень далеко от линии фронта, а часть произведённых дронов будет направляться и в распоряжение французской армии.