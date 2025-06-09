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9 июня, 09:40

Захарова связала с прошлыми фиаско планы Renault заняться сборкой дронов для ВСУ

Захарова: Renault займётся сборкой БПЛА на Украине, поскольку потеряла авторынок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему сообщений о том, что французская компания Renault будет собирать беспилотники для ВСУ на Украине. По её словам, этой корпорации рассчитывать больше особо и не на что.

«Видимо, реалистично оценивают свои автомобильные перспективы — потеряли рынок», — сказала дипломат РИА «Новости».

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Ранее Life.ru рассказывал, что автоконцерн Renault планирует запустить своё производство беспилотников на Украине. Завод будет находиться очень далеко от линии фронта, а часть произведённых дронов будет направляться и в распоряжение французской армии.

Владимир Озеров
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