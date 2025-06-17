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16 июня, 22:53

Трамп призвал всех жителей немедленно эвакуироваться из Тегерана

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп призвал всех жителей к немедленной эвакуации из Тегерана. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth. Американский президент добавил, что Иран должен был подписать сделку по ядерному оружию, но не сделал этого.

«Иран должен был подписать «сделку», которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — написал американский президент.

Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке
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Точные причины «немедленной эвакуации» Трамп не озвучил.

Как сообщал Life.ru, ранее Трамп говорил о непричастности США к нападению Израиля на Иран. Он заявлял, что соглашение между странами всё ещё можно достичь, несмотря на прошлую поддержку Вашингтоном израильских ударов по Тегерану. По мнению аналитиков, у США достаточно влияния, чтобы выступить посредником в урегулировании конфликта и добиться перемирия.

Лия Мурадьян
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