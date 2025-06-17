Трамп призвал всех жителей немедленно эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп призвал всех жителей к немедленной эвакуации из Тегерана. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth. Американский президент добавил, что Иран должен был подписать сделку по ядерному оружию, но не сделал этого.

«Иран должен был подписать «сделку», которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — написал американский президент.