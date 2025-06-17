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16 июня, 21:00

Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке

Jerusalem Post: Трамп даст Ирану «последний шанс» для возобновления переговоров

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Президент США Дональд Трамп намерен предложить Ирану «последний шанс» для возобновления переговоров на фоне растущей напряжённости в конфликте между Тель-Авивом и Тегераном, сообщает газета Jerusalem Post, ссылаясь на источники в Штатах и Европе.

По информации Wall Street Journal, Иран выражает заинтересованность в прекращении боевых действий и готовность к диалогу по ядерной программе. Исламская республика передаёт сигналы о своей открытости к переговорам через посредников, при этом подчёркивая, что не вернётся к обсуждениям, если США продолжат поддерживать израильские военные действия.

Ожидается, что предложение Трампа будет основано на принципе нулевого обогащения урана, что может стать ключевым моментом в возможном восстановлении диалога между Тегераном и Вашингтоном.

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Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам политика, это положит конец конфликту между странами.

Юния Ларсон
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