Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение» по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп намерен предложить Ирану «последний шанс» для возобновления переговоров на фоне растущей напряжённости в конфликте между Тель-Авивом и Тегераном, сообщает газета Jerusalem Post, ссылаясь на источники в Штатах и Европе.

По информации Wall Street Journal, Иран выражает заинтересованность в прекращении боевых действий и готовность к диалогу по ядерной программе. Исламская республика передаёт сигналы о своей открытости к переговорам через посредников, при этом подчёркивая, что не вернётся к обсуждениям, если США продолжат поддерживать израильские военные действия.

Ожидается, что предложение Трампа будет основано на принципе нулевого обогащения урана, что может стать ключевым моментом в возможном восстановлении диалога между Тегераном и Вашингтоном.