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16 июня, 16:21

Трамп заявил, что Иран «не побеждает» Израиль и должен пойти на сделку

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что у Ирана нет никаких шансов одолеть Израиль на поле боевых действий, поэтому сторонам конфликта лучше перейти к переговорам. Об этом американский лидер сказал на встрече с премьером Канады Майком Карни перед саммитом G7.

«Это болезненно для обеих сторон. Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне. Они должны начать переговоры и сделать это немедленно», — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что Тегеран заинтересован в переговорах, однако следовало выступить с такой инициативой раньше. Политик пояснил, что уже «истекли 60 дней», которые Иран получил для заключения ядерной сделки. Глава США призвал Тегеран немедленно задуматься о заключении соглашения, пока не стало слишком поздно.

Журналисты спросили политика о возможном участии в конфликте США. Республиканец уклончиво ответил: «Я не хочу говорить об этом».

В Белом доме раскрыли, что Трамп на самом деле думает о вступлении в войну Ирана и Израиля
В Белом доме раскрыли, что Трамп на самом деле думает о вступлении в войну Ирана и Израиля

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран не против подписать соглашение, которое будет содержать ограничения на возможность появления у него ядерного вооружения, однако Тегеран намерен оставить за собой право на развитие мирного атома. Также руководство Ирана призвало Штаты утихомирить Израиль, иначе иранские военные перейдут к более радикальным ответным ударам.

Татьяна Миссуми
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