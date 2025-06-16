Трамп заявил, что Иран «не побеждает» Израиль и должен пойти на сделку

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что у Ирана нет никаких шансов одолеть Израиль на поле боевых действий, поэтому сторонам конфликта лучше перейти к переговорам. Об этом американский лидер сказал на встрече с премьером Канады Майком Карни перед саммитом G7.

«Это болезненно для обеих сторон. Я бы сказал, Иран не побеждает в этой войне. Они должны начать переговоры и сделать это немедленно», — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что Тегеран заинтересован в переговорах, однако следовало выступить с такой инициативой раньше. Политик пояснил, что уже «истекли 60 дней», которые Иран получил для заключения ядерной сделки. Глава США призвал Тегеран немедленно задуматься о заключении соглашения, пока не стало слишком поздно.

Журналисты спросили политика о возможном участии в конфликте США. Республиканец уклончиво ответил: «Я не хочу говорить об этом».