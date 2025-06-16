Президент Ирана выдвинул Трампу жёсткий ультиматум по Израилю
Пезешкиан: Если США не повлияют на Израиль, Иран будет отвечать жёстче
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Если Соединённые Штаты не утихомирят Израиль, то Иран будет вынужден к значительно более радикальным ответным мерам. Такое недвусмысленное предостережение направил Вашингтону иранский президент Масуд Пезешкиан, слова которого приводит агентство IRNA.
«Если США не сдержат сионистский режим (имеет в виду Израиль — прим. Life.ru), Ирану ничего не останется, кроме как отвечать [на атаки] ещё более жёстко», — сказал иранский политик.
Сегодня глава израильского МО заявил, что жителей Тегерана ждёт расплата за обстрелы Тель-Авива. При этом Иран настроен решительно, поскольку армия страны готова бомбить Израиль, пока он не исчезнет с карты мира. МИД исламского государства также рассматривает вариант выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, что делает ситуацию ещё более опасной. При этом израильтяне хотят, чтобы США присоединились к бомбардировкам. В американском сенате тоже есть те, кто жаждет скорее разнести Тегеран, однако глава Белого дома Трамп настроен скептически.