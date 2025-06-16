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16 июня, 08:53

«Очень скоро»: Министр обороны Израиля угрожает мирным жителям Тегерана

Глава МО Израиля Кац: Жители Тегерана дорого заплатят за иранские обстрелы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Жителям Тегерана придётся заплатить высокую цену за ответные ракетные обстрелы Израиля со стороны Иранских ВС. Об этом у себя в соцсети Х заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац, обратившись к главе республики Масуду Пезешкиану, которого назвал «высокомерным диктатором».

«Высокомерный диктатор из Тегерана превратился в трусливого убийцу, который ведёт прицельный огонь по гражданскому населению Израиля, чтобы удержать ЦАХАЛ от продолжения атак. Жителям Тегерана придётся заплатить за это, и очень скоро», — пообещал израильский министр обороны.

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Напомним, что ранее во время одного из иранских ударов по Израилю погибли три человека, ещё более 60 — пострадали. Армия Ирана тогда атаковала жилой сектор в Тель-Авиве. После этого в КСИР пообещали бомбить еврейское государство до тех пор, пока оно не исчезнет с лица земли.

Владимир Озеров
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