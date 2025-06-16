«Очень скоро»: Министр обороны Израиля угрожает мирным жителям Тегерана

Жителям Тегерана придётся заплатить высокую цену за ответные ракетные обстрелы Израиля со стороны Иранских ВС. Об этом у себя в соцсети Х заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац, обратившись к главе республики Масуду Пезешкиану, которого назвал «высокомерным диктатором».

«Высокомерный диктатор из Тегерана превратился в трусливого убийцу, который ведёт прицельный огонь по гражданскому населению Израиля, чтобы удержать ЦАХАЛ от продолжения атак. Жителям Тегерана придётся заплатить за это, и очень скоро», — пообещал израильский министр обороны.