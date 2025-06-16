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16 июня, 02:32

Запущенные Ираном ракеты попали в жилые дома в Тель-Авиве

Обложка © Maariv / Magen David Adom

Обложка © Maariv / Magen David Adom

В Израиле сообщили о падении обломков иранских ракет в районе Тель-Авива. По данным израильской полиции, падение фрагментов ракет зафиксировали в двух районах города. Также сообщается об ударе по Хайфе и Эйлату.

Иранская ракета попала в многоэтажку в Тель-Авиве. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

По предварительным данным, в результате атак пострадали 29 человек. Есть разрушения в городских районах. По данным местных СМИ, несколько зданий в Тель-Авиве уничтожены полностью. При этом со стороны Ирана зафиксировали ещё один запуск ракет по Израилю.

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Как сообщал Life.ru, Армия обороны Израиля заявила о новом ракетном запуске Ирана. Население просят укрыться в защищённых помещениях до дальнейших указаний. Снаряды также попали в подстанцию в городе Хайфа.

Лия Мурадьян
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