Запущенные Ираном ракеты попали в жилые дома в Тель-Авиве

В Израиле сообщили о падении обломков иранских ракет в районе Тель-Авива. По данным израильской полиции, падение фрагментов ракет зафиксировали в двух районах города. Также сообщается об ударе по Хайфе и Эйлату.

Иранская ракета попала в многоэтажку в Тель-Авиве. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

По предварительным данным, в результате атак пострадали 29 человек. Есть разрушения в городских районах. По данным местных СМИ, несколько зданий в Тель-Авиве уничтожены полностью. При этом со стороны Ирана зафиксировали ещё один запуск ракет по Израилю.