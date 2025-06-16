Иран запустил в сторону Израиля десятки ракет, горит электроподстанция в Хайфе
Дым на электростанции в Хайфе. Обложка © Telegram / خبرگزاری تسنیم
Армия обороны Израиля сообщила о новом ракетном запуске Ирана, призвав население укрыться в защищённых помещениях до дальнейших указаний. По данным СМИ, снаряды попали в электроподстанцию в городе Хайфа.
В Израиле звучит воздушная тревога и работает ПВО. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم
По предварительным данным, в результате обстрела на электростанции произошли взрывы и возник пожар. В центре страны полностью пропал свет.
Удар иранской ракеты в электроподстанцию в израильской Хайфе. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم
В связи с угрозой обстрела в Израиле были активированы системы противовоздушной обороны. Людей призывают оставаться в укрытиях.
Ранее власти Ирана заявили о 224 погибших в результате израильских атак. Всего за три дня эскалации конфликта в стране пострадали порядка 1,2 тыс. человек.