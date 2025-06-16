Подземные толчки зафиксировали недалеко от ядерного объекта в центре Ирана

В провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, на ядерном объекте в Фордо были зафиксированы подземные толчки мощностью 2,5 балла.

Согласно информации Иранского сейсмологического центра, толчки произошли 15 июня в 23:35 по местному времени на глубине 10 километров под землёй. Данные были опубликованы на официальном сайте центра. Информация о возможных последствиях или ущербе пока не поступала.

Пожар в районе Фордо в иранской провинции Кум. Видео © X / MenchOsint

По данным СМИ, толчки могут быть связаны с ударами израильской авиации по ядерным объектам Ирана. Однако, по данным компании Rerum Novarum, пожар произошёл на крупной ракетной базе, а не на ядерном объекте.