Израильская армия ударила по ракетным установкам в центре Ирана
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении атак на ракетные установки класса «земля-земля» в центральной части Ирана.
«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана», — говорится в заявлении армии в Telegram-канале.
Ранее израильские военные поразили здание Министерства иностранных дел Ирана в Тегеране. В этой атаке пострадали несколько гражданских лиц, включая дипломатов. Кроме того, Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР Мохаммада Каземи в результате израильского удара.