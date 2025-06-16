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15 июня, 22:16

Израильская армия ударила по ракетным установкам в центре Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении атак на ракетные установки класса «земля-земля» в центральной части Ирана.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана», говорится в заявлении армии в Telegram-канале.

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Ранее израильские военные поразили здание Министерства иностранных дел Ирана в Тегеране. В этой атаке пострадали несколько гражданских лиц, включая дипломатов. Кроме того, Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР Мохаммада Каземи в результате израильского удара.

Лия Мурадьян
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