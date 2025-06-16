Израильская армия ударила по ракетным установкам в центре Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении атак на ракетные установки класса «земля-земля» в центральной части Ирана.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по установкам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана», — говорится в заявлении армии в Telegram-канале.