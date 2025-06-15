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15 июня, 20:44

Тегеран подтвердил гибель главы разведки КСИР Ирана Каземи

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель Мохаммада Каземи, главы разведки корпуса. Он погиб в ходе израильских атак.

В официальном заявлении указано, что вместе с Каземи погибли его близкие соратники. Хасан Мохакак и Мохсен Багери также занимали высокие посты в разведке.

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Ранее о ликвидации Каземи сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что израильские военные уничтожили реактор в Исфахане. Без этого объекта невозможно создать ядерное оружие. Кроме того, армия разрушила главный ядерный объект в Натанзе.

Глава разведки КСИР Мохаммад Каземи. Обложка © wikidata.org

Лия Мурадьян
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