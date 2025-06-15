Тегеран подтвердил гибель главы разведки КСИР Ирана Каземи

В официальном заявлении указано, что вместе с Каземи погибли его близкие соратники. Хасан Мохакак и Мохсен Багери также занимали высокие посты в разведке.

Ранее о ликвидации Каземи сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что израильские военные уничтожили реактор в Исфахане. Без этого объекта невозможно создать ядерное оружие. Кроме того, армия разрушила главный ядерный объект в Натанзе.