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Регион
15 июня, 16:47

Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР Каземи и его заместитель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

В Иране убили главу разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя. Об этом сообщил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Иранский режим сейчас очень слаб. Только что мы убили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», — сказал он в эфире Fox News.

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Нетаньяху отметил, что, согласно данным израильской разведки, Иран планировал передать хуситам ядерное оружие. Он добавил, что израильская армия уничтожила реактор в Исфахане, без которого создание такого оружия невозможно, а также разрушила главный ядерный объект в Натанзе. В заключение он подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо.

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Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана с целью поразить ядерные объекты. Тегеран счёл это объявлением войны и приступил к ответу. За три дня в Иране убиты не менее 14 учёных-ядерщиков под израильскими обстрелами. Президент Ирана пригрозил пойти на крайние меры. По последним данным, там погибли не менее 128 человек.

Александра Мышляева
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