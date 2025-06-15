Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР Каземи и его заместитель
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В Иране убили главу разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя. Об этом сообщил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Иранский режим сейчас очень слаб. Только что мы убили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», — сказал он в эфире Fox News.
Нетаньяху отметил, что, согласно данным израильской разведки, Иран планировал передать хуситам ядерное оружие. Он добавил, что израильская армия уничтожила реактор в Исфахане, без которого создание такого оружия невозможно, а также разрушила главный ядерный объект в Натанзе. В заключение он подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо.
Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана с целью поразить ядерные объекты. Тегеран счёл это объявлением войны и приступил к ответу. За три дня в Иране убиты не менее 14 учёных-ядерщиков под израильскими обстрелами. Президент Ирана пригрозил пойти на крайние меры. По последним данным, там погибли не менее 128 человек.