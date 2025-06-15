Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР Каземи и его заместитель

«Иранский режим сейчас очень слаб. Только что мы убили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», — сказал он в эфире Fox News.

Нетаньяху отметил, что, согласно данным израильской разведки, Иран планировал передать хуситам ядерное оружие. Он добавил, что израильская армия уничтожила реактор в Исфахане, без которого создание такого оружия невозможно, а также разрушила главный ядерный объект в Натанзе. В заключение он подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо.