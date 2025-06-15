В Иране заявили о рекордном количестве запущенных по Израилю ракет

В ходе второй волны операции «Правдивое обещание 3», которая проводилась вечером 14 июня, иранские ВС запустили рекордное количество ракет по Израилю. Об этом со ссылкой на источник сообщает Fars.

«Третья волна операции КСИР против Израиля с применением ракет и БПЛА началась сегодня днём, раньше, чем планировалось. Вторая волна операции «Правдивое обещание 3», которая проходила вчера вечером, сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий», — пишет агентство.