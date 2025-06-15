В Иране заявили о рекордном количестве запущенных по Израилю ракет
Fars: Иран запустил рекордное количество ракет по Израилю вечером 14 июня
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В ходе второй волны операции «Правдивое обещание 3», которая проводилась вечером 14 июня, иранские ВС запустили рекордное количество ракет по Израилю. Об этом со ссылкой на источник сообщает Fars.
«Третья волна операции КСИР против Израиля с применением ракет и БПЛА началась сегодня днём, раньше, чем планировалось. Вторая волна операции «Правдивое обещание 3», которая проходила вчера вечером, сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий», — пишет агентство.
Точное количество запущенных по Израилю ракет источник Fars не назвал. Журналисты отметили, что Тегеран проводит операцию в ответ на бесчеловечные зверства Израиля.
Напомним, 13 июня Иран подвергся массированном обстрелу со стороны Израиля, который руководство еврейского государства объяснило «предотвращением ядерной угрозы». В ночь на 14 июня иранские войска нанесли ответный удар, с тех пор стороны обмениваются обоюдными ударами. Сегодня Минздрав Ирана заявил, что жертвами израильских атак стали 128 человек, а ещё 900 получили ранения. Кроме того, к настоящему подтверждена гибель 8 высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции Ирана. Также сегодня ЦАХАЛ впервые с обострения конфликта между странами обстрелял иранскую территорию днём.