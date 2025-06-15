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15 июня, 15:49

Улицы превратились в реки: В Иране обвинили Израиль в диверсии на водопроводе в Тегеране

Tehran Times: Израильские диверсанты подорвали водопровод в Тегеране

Последствия подрыва водопровода в Тегеране. Обложка © X / Tehran Times

Последствия подрыва водопровода в Тегеране. Обложка © X / Tehran Times

Водопровод в Тегеране подорван в результате диверсии. Об этом сообщает Tehran Times, публикуя кадры залитых водой улиц иранской столицы.

Последствия подрыва водопровода в Тегеране. Видео © X / Tehran Times

Издание уточняет, что диверсия произошла на севере города. Некоторые СМИ заявляют, что водопровод был подорван в пяти местах, и винят в случившемся «Моссад».

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Напомним, конфликт между Ираном и Израилем перешёл в острую фазу в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ объявил о начале военной операции «Восходящий лев» и осуществил масштабную атаку по военным и ядерным объектам Исламской республики. Сегодня иранская сторона сообщила о 128 погибших и 900 раненых в результате ударов израильских ВС.

Юрий Лысенко
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