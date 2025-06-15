Улицы превратились в реки: В Иране обвинили Израиль в диверсии на водопроводе в Тегеране

Издание уточняет, что диверсия произошла на севере города. Некоторые СМИ заявляют, что водопровод был подорван в пяти местах, и винят в случившемся «Моссад».

Напомним, конфликт между Ираном и Израилем перешёл в острую фазу в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ объявил о начале военной операции «Восходящий лев» и осуществил масштабную атаку по военным и ядерным объектам Исламской республики. Сегодня иранская сторона сообщила о 128 погибших и 900 раненых в результате ударов израильских ВС.