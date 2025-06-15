Годы подготовки: Стали известны детали разрушительной диверсии «Моссада» в Иране

«Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно ввозил в Иран компоненты для сотен боевых дронов через коммерческие каналы с привлечением ничего не подозревающих бизнесменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

«Израиль в течение нескольких месяцев тайно завозил в Иран детали для сотен квадрокоптеров с взрывчаткой — в чемоданах, грузовиках и контейнерах, а также боеприпасы, запускаемые с беспилотных платформ. <...> «Моссад» доставлял дроны через коммерческие каналы, часто с помощью ничего не подозревающих бизнес-партнёров», — сказано в материале.

Небольшие группы оперативников с тайно доставленным на иранскую территорию оборудованием заняла позиции у систем противовоздушной обороны Ирана и пусковых установок ракетных комплексов. Одновременно с началом операции ЦАХАЛ они вывели из строя системы ПВО и атаковали пусковые установки, когда те покинули укрытия.

Как отмечает издание, операция готовилась несколько лет — израильская разведка детально изучила иранскую инфраструктуру и выявила ключевую уязвимость: нехватку транспорта (грузовиков оказалось в четыре раза меньше, чем ракет, которые они должны перевозить). Лидеры групп «Моссада» прошли обучение в третьих странах. По информации WSJ диверсанты сумели уничтожить десятки транспортных средств и поразить с земли десятки иранских ракет, что значительно ослабило ответный удар по Израилю.

The Washington Post проводит параллели между этой операцией и недавними украинскими атаками на российские аэродромы 1 июня, где применялась схожая тактика использования замаскированных дронов. По мнению издания, именно тщательная подготовка и координированные действия израильских спецслужб позволили минимизировать последствия иранского ответного удара.