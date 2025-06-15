Годы подготовки: Стали известны детали разрушительной диверсии «Моссада» в Иране
WSJ: «Моссад» месяцами тайно ввозил в Иран компоненты для боевых БПЛА
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«Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно ввозил в Иран компоненты для сотен боевых дронов через коммерческие каналы с привлечением ничего не подозревающих бизнесменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
«Израиль в течение нескольких месяцев тайно завозил в Иран детали для сотен квадрокоптеров с взрывчаткой — в чемоданах, грузовиках и контейнерах, а также боеприпасы, запускаемые с беспилотных платформ. <...> «Моссад» доставлял дроны через коммерческие каналы, часто с помощью ничего не подозревающих бизнес-партнёров», — сказано в материале.
Небольшие группы оперативников с тайно доставленным на иранскую территорию оборудованием заняла позиции у систем противовоздушной обороны Ирана и пусковых установок ракетных комплексов. Одновременно с началом операции ЦАХАЛ они вывели из строя системы ПВО и атаковали пусковые установки, когда те покинули укрытия.
Как отмечает издание, операция готовилась несколько лет — израильская разведка детально изучила иранскую инфраструктуру и выявила ключевую уязвимость: нехватку транспорта (грузовиков оказалось в четыре раза меньше, чем ракет, которые они должны перевозить). Лидеры групп «Моссада» прошли обучение в третьих странах. По информации WSJ диверсанты сумели уничтожить десятки транспортных средств и поразить с земли десятки иранских ракет, что значительно ослабило ответный удар по Израилю.
The Washington Post проводит параллели между этой операцией и недавними украинскими атаками на российские аэродромы 1 июня, где применялась схожая тактика использования замаскированных дронов. По мнению издания, именно тщательная подготовка и координированные действия израильских спецслужб позволили минимизировать последствия иранского ответного удара.
Напомним, Израиль объявил о начала военной операции «Восходящий лев» в ночь на 13 июня, атаковав военные и ядерные объекты Ирана двумя сотнями самолётов. В ЦАХАЛ заявляют, что было атаковано около сотни целей. Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкара и на следующую ночь нанёс масштабные ответные удары. С тех пор взаимные обстрелы происходят ежедневно. С каждой из сторон есть погибшие и раненые мирные жители. Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что задействовали 50 истребителей минувшей ночью для атак по ядерным объектам Ирана.