В ночной бомбёжке ядерных объектов Ирана участвовало 50 истребителей Израиля

Полсотни израильских истребителей в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по объектам иранского ядерного проекта, расположенным в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта», — сказано в публикации.