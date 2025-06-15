В ночной бомбёжке ядерных объектов Ирана участвовало 50 истребителей Израиля
ЦАХАЛ: 50 самолётов Израиля всю ночь атаковали ядерные объекты Ирана
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Полсотни израильских истребителей в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по объектам иранского ядерного проекта, расположенным в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта», — сказано в публикации.
В ходе операции воздушный флот Израиля барражировал над столицей Ирана, поразив свыше восьмидесяти целей. Среди них — штаб-квартира иранского Министерства обороны, ключевой командный пункт ядерной программы, а также ряд объектов, где, по данным ЦАХАЛ, Тегеран скрывал свой ядерный архив.
Ранее в израильском Минздраве сообщили, что из-за ударов иранских Вооружённых сил в стране за сутки погибли 12 человек. Ещё 385 израильтян получили ранения различной степени тяжести. При этом Иран готов прекратить удары, если Израиль откажется от эскалации.