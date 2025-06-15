ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 12:08

В ночной бомбёжке ядерных объектов Ирана участвовало 50 истребителей Израиля

ЦАХАЛ: 50 самолётов Израиля всю ночь атаковали ядерные объекты Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Полсотни израильских истребителей в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по объектам иранского ядерного проекта, расположенным в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта», — сказано в публикации.

В ходе операции воздушный флот Израиля барражировал над столицей Ирана, поразив свыше восьмидесяти целей. Среди них — штаб-квартира иранского Министерства обороны, ключевой командный пункт ядерной программы, а также ряд объектов, где, по данным ЦАХАЛ, Тегеран скрывал свой ядерный архив.

«Наживёт новых врагов»: Израилю указали на фатальную ошибку в агрессивной внешней политике
«Наживёт новых врагов»: Израилю указали на фатальную ошибку в агрессивной внешней политике

Ранее в израильском Минздраве сообщили, что из-за ударов иранских Вооружённых сил в стране за сутки погибли 12 человек. Ещё 385 израильтян получили ранения различной степени тяжести. При этом Иран готов прекратить удары, если Израиль откажется от эскалации.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar