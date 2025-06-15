«Наживёт новых врагов»: Израилю указали на фатальную ошибку в агрессивной внешней политике
Политолог Хелберг: Израиль своей внешней политикой наживает новых врагов
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Внешняя политика Израиля вместо укрепления безопасности приводит к появлению новых врагов. Эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг считает, что такой подход контрпродуктивен и не способствует укреплению безопасности страны.
«Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом он в первую очередь создаёт себе новых врагов», — сказала она в беседе с Berliner Zeitung.
Она также подчеркнула, что Израиль, по её мнению, заблуждается, полагая, что мир и безопасность наступят после уничтожения его оппонентов.
Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что иранские военные остановят массированный обстрел израильской территории, если Тель-Авив прекратит свою агрессию. Тем временем эксперты предполагают, что президент США Дональд Трамп имеет все ресурсы для содействия прекращению огня между странами. Израиль не раз звал Штаты присоединиться к войне против исламской республики. Москва остаётся приверженной поиску дипломатического решения разногласий между США и Ираном.