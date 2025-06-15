ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 11:19

«Наживёт новых врагов»: Израилю указали на фатальную ошибку в агрессивной внешней политике

Политолог Хелберг: Израиль своей внешней политикой наживает новых врагов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Внешняя политика Израиля вместо укрепления безопасности приводит к появлению новых врагов. Эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг считает, что такой подход контрпродуктивен и не способствует укреплению безопасности страны.

«Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом он в первую очередь создаёт себе новых врагов», — сказала она в беседе с Berliner Zeitung.

Она также подчеркнула, что Израиль, по её мнению, заблуждается, полагая, что мир и безопасность наступят после уничтожения его оппонентов.

Иран обвинил Израиль в расширении конфликта из-за удара по месторождению Южный Парс
Иран обвинил Израиль в расширении конфликта из-за удара по месторождению Южный Парс

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что иранские военные остановят массированный обстрел израильской территории, если Тель-Авив прекратит свою агрессию. Тем временем эксперты предполагают, что президент США Дональд Трамп имеет все ресурсы для содействия прекращению огня между странами. Израиль не раз звал Штаты присоединиться к войне против исламской республики. Москва остаётся приверженной поиску дипломатического решения разногласий между США и Ираном.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar