«Наживёт новых врагов»: Израилю указали на фатальную ошибку в агрессивной внешней политике

Внешняя политика Израиля вместо укрепления безопасности приводит к появлению новых врагов. Эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг считает, что такой подход контрпродуктивен и не способствует укреплению безопасности страны.

«Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом он в первую очередь создаёт себе новых врагов», — сказала она в беседе с Berliner Zeitung.