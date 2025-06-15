Иран обвинил Израиль в расширении конфликта из-за удара по месторождению Южный Парс
МИД Ирана: Израиль расширил зону конфликта атакой на месторождение Южный Парс
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Нападение Израиля на объекты иранского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе может иметь далеко идущие последствия, поскольку расширяет зону боевых действий и создаёт угрозу вовлечения других стран региона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Удар по Южному Парсу — это стратегическая ошибка, которая означает выход зоны конфликта за пределы Ирана. Эти действия могут втянуть в войну не только весь регион, но и мир», — подчеркнул Аракчи на встрече с иностранными послами в Тегеране.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю. Тот, в свою очередь, ударил по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам» в Бушере. Тем временем в Иране призывают выйти из ДНЯО и применить ядерные ракеты для своей защиты, так как из-за агрессии израильских военных сотнями гибнут мирные иранцы.