Иран обвинил Израиль в расширении конфликта из-за удара по месторождению Южный Парс

Нападение Израиля на объекты иранского газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе может иметь далеко идущие последствия, поскольку расширяет зону боевых действий и создаёт угрозу вовлечения других стран региона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Удар по Южному Парсу — это стратегическая ошибка, которая означает выход зоны конфликта за пределы Ирана. Эти действия могут втянуть в войну не только весь регион, но и мир», — подчеркнул Аракчи на встрече с иностранными послами в Тегеране.