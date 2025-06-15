В Иране призывают выйти из ДНЯО и применить ядерное оружие для своей защиты
В Иране прозвучали призывы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
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Пришло время Ирану пересмотреть своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ради своей защиты. Об этом заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи на фоне нападения Израиля.
«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной её отсутствия», — приводит его слова агентство Fars.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – это международный договор, заключённый в 1968 году и действующий с 1970 года, который запрещает распространение и применение ядерного оружия, а также передачу другим странам технологий его производства. В настоящее время 191 страна является участником ДНЯО, в том числе все пять постоянных члена Совета Безопасности ООН: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Напомним, что ночью 15 июня Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Число пострадавших в результате иранских ударов по Израилю уже превысило 130 человек. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты, а также заявил об уничтожении израильских самолётов. Тем временем, Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана.