В Иране призывают выйти из ДНЯО и применить ядерное оружие для своей защиты

Пришло время Ирану пересмотреть своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ради своей защиты. Об этом заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи на фоне нападения Израиля.

«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной её отсутствия» , — приводит его слова агентство Fars.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – это международный договор, заключённый в 1968 году и действующий с 1970 года, который запрещает распространение и применение ядерного оружия, а также передачу другим странам технологий его производства. В настоящее время 191 страна является участником ДНЯО, в том числе все пять постоянных члена Совета Безопасности ООН: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.