Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Израилю после ликвидации командира

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по объектам Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом говорится в официальном заявлении представителя сформированных повстанцами вооружённых сил Яхьи Сариа.

Он объявил, что по инфраструктуре ЦАХАЛ за сутки было выпущено несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». По сведениям хуситов, все боеприпасы достигли своих целей. Ракетная атака по Израилю проводилась в координации с ВС Ирана.