Иран готов подписать договор об отказе от ядерного оружия
Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран готов к соглашению с запретом на ядерное оружие
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Иран не против подписать соглашение, которое будет содержать ограничения на возможность появления у него ядерного вооружения. Однако Тегеран намерен оставить за собой право на развитие мирного атома. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
«Мы готовы к любому соглашению, подразумевающему предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Однако если целью соглашения будет лишение Ирана его законных прав [на развитие мирного атома], то мы к такому соглашению не готовы», — пояснил чиновник.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана. Тегеран начал наносить ответные удары. Накануне Израиль отчитался, что уничтожил обстрелами девять иранских физиков-ядерщиков, которые якобы участвовали в создании и разработке атомных проектов. Президент США Дональд Трамп одобрил атаку Израиля и подчеркнул, что иранская сторона никогда больше не сможет иметь ядерное оружие. Тем временем в Иране призывают выйти из ДНЯО и применить ядерные ракеты для своей защиты, так как из-за агрессии израильских военных сотнями гибнут мирные иранцы.