Израиль ударил по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам» в Бушере

Израильские силы нанесли удар по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам» в провинции Бушере на юго-западе Ирана — ключевому объекту иранской энергетической инфраструктуры, расположенному на побережье Персидского залива. Об этом сообщает иранское издание Tasnim .

На кадрах с места группа людей, предположительно строителей, наблюдает за плотным дымом, поднимающимся в отдалении. Кроме того, известно, что израильский беспилотник нанёс удар по объектам газового месторождения «Южный Парс».