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14 июня, 16:49

Израиль ударил по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам» в Бушере

Обложка © Telegram / Araz News آراز نیوز

Обложка © Telegram / Araz News آراز نیوز

Израильские силы нанесли удар по газоперерабатывающему заводу «Фаджр Джам» в провинции Бушере на юго-западе Ирана — ключевому объекту иранской энергетической инфраструктуры, расположенному на побережье Персидского залива. Об этом сообщает иранское издание Tasnim.

Последствия израильского удара. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

На кадрах с места группа людей, предположительно строителей, наблюдает за плотным дымом, поднимающимся в отдалении. Кроме того, известно, что израильский беспилотник нанёс удар по объектам газового месторождения «Южный Парс».

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30 военных и сотрудник Красного полумесяца погибли при ударах Израиля в Восточном Азербайджане

Ранее Life.ru сообщал, что Тель-Авив ударил по позициям иранских вооружённых сил, используемым для запуска ракет. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. Кроме того, ночью израильская ракета угодила в жилой дом в городе Шахид Чамран. Погибли 60 человек, в том числе 20 детей. Также удары Израиля пришлись на военную базу на западе страны.

Александра Мышляева
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