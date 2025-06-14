30 военных и сотрудник Красного полумесяца погибли при ударах Израиля в Восточном Азербайджане
ISNA: В провинции Ирана Восточный Азербайджан погибли не менее 30 военных
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Не менее 30 военных и один сотрудник Иранского Красного Полумесяца погибли в провинции Восточный Азербайджан в результате израильских авиаударов, начавшихся в пятницу. Об этом заявил глава провинциальной администрации Бахрам Сармаст.
«В результате агрессии сионистского режима против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения», — сказал губернатор, передаёт агентство ISNA.
Ранее армия Израиля нанесла удар по позициям иранских вооружённых сил, используемым для запуска ракет. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. При этом Израиль не собирается снижать интенсивность атак.
Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал ответные удары по территории Израиля.