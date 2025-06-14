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Регион
14 июня, 15:47

30 военных и сотрудник Красного полумесяца погибли при ударах Израиля в Восточном Азербайджане

ISNA: В провинции Ирана Восточный Азербайджан погибли не менее 30 военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Не менее 30 военных и один сотрудник Иранского Красного Полумесяца погибли в провинции Восточный Азербайджан в результате израильских авиаударов, начавшихся в пятницу. Об этом заявил глава провинциальной администрации Бахрам Сармаст.

«В результате агрессии сионистского режима против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения», — сказал губернатор, передаёт агентство ISNA.

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Ранее армия Израиля нанесла удар по позициям иранских вооружённых сил, используемым для запуска ракет. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения. При этом Израиль не собирается снижать интенсивность атак.

Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал ответные удары по территории Израиля.

Александра Мышляева
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