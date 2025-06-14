30 военных и сотрудник Красного полумесяца погибли при ударах Израиля в Восточном Азербайджане

Не менее 30 военных и один сотрудник Иранского Красного Полумесяца погибли в провинции Восточный Азербайджан в результате израильских авиаударов, начавшихся в пятницу. Об этом заявил глава провинциальной администрации Бахрам Сармаст.

«В результате агрессии сионистского режима против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения», — сказал губернатор, передаёт агентство ISNA.