Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших и 385 раненых за сутки от ударов Ирана
Израильский город Бат-Ям после иранских обстрелов. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN
За сутки в Израиле от иранских ракетных ударов погибли 12 человек и 385 пострадали. Об этом сообщил Минздрав еврейского государства.
«За сутки в стране погибли 12 человек, а в общей сложности с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, в Израиле насчитывается уже 15 погибших», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Иран нанесён удар по городу Бат-Ям в Израиле, ракета попала в жилой дом. По данным местных СМИ, здание может рухнуть полностью.
Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия объявила о старте операции «Восходящий лев», в рамках которой были нанесены удары по иранским военным объектам и инфраструктуре, связанной с ядерной программой. Тегеран ответил объявлением военной операции «Правдивое обещание 3». Обмены масштабными авиаударами продолжаются последние двое суток. Иранская сторона сообщила о по меньшей мере 78 погибших мирных жителях и более трёх сотнях раненых.