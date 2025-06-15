Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших и 385 раненых за сутки от ударов Ирана

За сутки в Израиле от иранских ракетных ударов погибли 12 человек и 385 пострадали. Об этом сообщил Минздрав еврейского государства.

«За сутки в стране погибли 12 человек, а в общей сложности с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, в Израиле насчитывается уже 15 погибших», — говорится в сообщении ведомства.