Дом в израильском Бат-Яме может полностью обрушиться после попадания иранской ракеты

Существует опасность обрушения жилого дома в израильском Бат-Яме после попадания в него иранской ракеты. Об этом пишет Times of Israel.

«Здание в Бат-Яме находится под угрозой разрушения», — отмечает издание.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент судьба ещё 20 человек остаётся неизвестной. Всего по информации израильской службы скорой помощи в результате инцидента пострадали 40 человек.

Здание было почти полностью разрушено в результате удара иранской ракеты «Хайбар». Данная ракета имеет дальность полёта до 2000 км и оснащена боеголовкой весом 1,5 тонны. Её можно запускать с различных платформ, включая подводные лодки.