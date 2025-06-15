Дом в израильском Бат-Яме может полностью обрушиться после попадания иранской ракеты
Times of Israel: Атакованный Ираном дом в израильском Бат-Яме может обрушиться
Последствия иранской атаки по Израилю. Обложка © X / ZaynChaudh64070
Существует опасность обрушения жилого дома в израильском Бат-Яме после попадания в него иранской ракеты. Об этом пишет Times of Israel.
«Здание в Бат-Яме находится под угрозой разрушения», — отмечает издание.
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. На данный момент судьба ещё 20 человек остаётся неизвестной. Всего по информации израильской службы скорой помощи в результате инцидента пострадали 40 человек.
Здание было почти полностью разрушено в результате удара иранской ракеты «Хайбар». Данная ракета имеет дальность полёта до 2000 км и оснащена боеголовкой весом 1,5 тонны. Её можно запускать с различных платформ, включая подводные лодки.
Напомним, что Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на воскресенье. Тегеран нанёс удары по Хайфе с использованием гиперзвуковых и баллистических ракет, в то время как Израиль ответил атаками на цели в Иране, включая штаб Минобороны исламской республики. В результате атак пострадало множество жилых домов и других объектов городской инфраструктуры. Поиски десятков людей продолжаются до сих пор.