Ракеты Ирана были оснащены боеголовками высокой разрушительной мощности
Fars: Иран оснастил ракеты для атаки боеголовками разрушительной мощности
Обложка © Х / 4warda22
Ракеты, применённые Ираном в последней атаке на Израиль, были оснащены боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что в рамках этой операции Корпус стражей исламской революции использовал твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету класса «земля-земля» под названием «Хадж Касем».
Эта ракета, названная в честь убитого в 2020 году генерала Касема Сулеймани, имеет дальность поражения более 1,4 тыс. км, что делает её значительным элементом иранских военных возможностей.
Напомним, что Иран и Израиль обменялись ударами в ночь на воскресенье. Тегеран нанёс удары по Хайфе с использованием гиперзвуковых и баллистических ракет, в то время как Израиль ответил атаками на цели в Иране, включая штаб Минобороны исламской республики. В результате израильских атак пострадали жилые дома, число раненых превысило 130, три человека погибли, ещё 35 числятся пропавшими без вести.