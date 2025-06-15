Ракеты Ирана были оснащены боеголовками высокой разрушительной мощности

Ракеты, применённые Ираном в последней атаке на Израиль, были оснащены боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что в рамках этой операции Корпус стражей исламской революции использовал твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету класса «земля-земля» под названием «Хадж Касем».