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15 июня, 10:11

В Иране заявили о поимке двух агентов «Моссада»

Mehr: Полиция Ирана задержала двух подозреваемых в работе на «Моссад»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Ivashchuk

В северной части Ирана, в провинции Альборз, сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в работе на израильскую разведывательную службу «Моссад». Об этом сообщает агентство Mehr, ссылаясь на официальное заявление.

В документе указано, что благодаря действиям разведывательного подразделения полиции провинции Альборз удалось поймать двух агентов «Моссада», которые занимались производством взрывных устройств, взрывчатых материалов и электронного оборудования в скрытом помещении в Саводжболаге.

Ранее в Иране заявили о поимке новой ячейки израильских шпионов. Общее число задержанных достигло 19.

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Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал наносить удары по территории Израиля. Стороны продолжили конфликт и на следующий день. Сегодня в Тегеране заявили о готовности подписать договор об отказе от ядерного оружия.

Анастасия Никонорова
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