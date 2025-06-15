В Иране заявили о поимке двух агентов «Моссада»

В северной части Ирана, в провинции Альборз, сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в работе на израильскую разведывательную службу «Моссад». Об этом сообщает агентство Mehr , ссылаясь на официальное заявление.

В документе указано, что благодаря действиям разведывательного подразделения полиции провинции Альборз удалось поймать двух агентов «Моссада», которые занимались производством взрывных устройств, взрывчатых материалов и электронного оборудования в скрытом помещении в Саводжболаге.

Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал наносить удары по территории Израиля. Стороны продолжили конфликт и на следующий день. Сегодня в Тегеране заявили о готовности подписать договор об отказе от ядерного оружия.