Минздрав Ирана сообщил о 128 погибших и 900 раненых из-за ударов Израиля

В Иране как минимум 128 человек погибли и свыше 900 получили ранения, начиная с 13 июня, когда израильские военные открыли огонь по территории страны. Такие данные приводит иранское Министерство здравоохранения.

Воды из Мёртвого моря в рот набрали? Бежавшие в Израиль иноагенты третий день молчат о войне с Ираном

Воды из Мёртвого моря в рот набрали? Бежавшие в Израиль иноагенты третий день молчат о войне с Ираном

Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана с целью поразить ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и приступил к ответным ударам. Как утверждается, за три дня в Иране убиты не менее 14 учёных-ядерщиков под израильскими обстрелами. Президент Ирана пригрозил пойти на крайние меры, если Израиль продолжит бомбить города и убивать десятки граждан.