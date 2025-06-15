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15 июня, 15:35

Минздрав Ирана сообщил о 128 погибших и 900 раненых из-за ударов Израиля

Обложка © ТАСС / ЕРА / ABEDIN TAHERKENAREH

Обложка © ТАСС / ЕРА / ABEDIN TAHERKENAREH

В Иране как минимум 128 человек погибли и свыше 900 получили ранения, начиная с 13 июня, когда израильские военные открыли огонь по территории страны. Такие данные приводит иранское Министерство здравоохранения.

«Жертвами обстрелов по мирным кварталам стали 128 человек», — говорится в заявлении.

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Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана с целью поразить ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и приступил к ответным ударам. Как утверждается, за три дня в Иране убиты не менее 14 учёных-ядерщиков под израильскими обстрелами. Президент Ирана пригрозил пойти на крайние меры, если Израиль продолжит бомбить города и убивать десятки граждан.

Татьяна Миссуми
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