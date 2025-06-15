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15 июня, 15:02

Воды из Мёртвого моря в рот набрали? Бежавшие в Израиль иноагенты третий день молчат о войне с Ираном

Галкин*, Макревич* и Слепаков* молчат об обмене ударами между Израилем и Ираном

Галкин*, Макревич* и Слепаков* второй день молчат об ударах Израиля по Ирану. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Антон Новодережкин, Вадим Тараканов

Галкин*, Макревич* и Слепаков* второй день молчат об ударах Израиля по Ирану. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Антон Новодережкин, Вадим Тараканов

Сбежавшие из России после начала СВО иноагенты Максим Галкин*, Андрей Макаревич* и Семён Слепаков*, которые не упускают возможность покритиковать родную страну, в очередной раз продемонстрировали мастерство двойных стандартов. Они уже третий день молчат об ударах Израиля по Ирану, в результате которых погибли в том числе мирные жители.

Редакторы интернет-издания «Подмосковье Сегодня» и Life.ru перепроверили странички артистов в соцсетях. Увы, иранские жертвы не сильно заботят беглецов, возомнивших себя моральными камертонами. Они как будто бы воды в рот набрали, причём прямо из Мёртвого моря, раз так упорно не хотят осуждать военную агрессию Израиля.

Кстати, Галкин*, который ранее заявлял о планах защищать еврейское государство, нынче развлекается с женой Аллой Пугачёвой и детьми на островах, откуда и постит фоточки с черепахами. Макаревич* готовится к концерту в Грузии, «музыка» сирен его не беспокоит. Слепакову* тоже не за что переживать — он в безопасности, уехал из Израиля в Германию на выступление.

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Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю, падение которых зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты Израиля, а также заявил об уничтожении израильских самолётов. Израиль также предпринял попытку атаки и потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана.

*Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ

Борис Эльфанд
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