Воды из Мёртвого моря в рот набрали? Бежавшие в Израиль иноагенты третий день молчат о войне с Ираном

Сбежавшие из России после начала СВО иноагенты Максим Галкин*, Андрей Макаревич* и Семён Слепаков*, которые не упускают возможность покритиковать родную страну, в очередной раз продемонстрировали мастерство двойных стандартов. Они уже третий день молчат об ударах Израиля по Ирану, в результате которых погибли в том числе мирные жители.

Редакторы интернет-издания «Подмосковье Сегодня» и Life.ru перепроверили странички артистов в соцсетях. Увы, иранские жертвы не сильно заботят беглецов, возомнивших себя моральными камертонами. Они как будто бы воды в рот набрали, причём прямо из Мёртвого моря, раз так упорно не хотят осуждать военную агрессию Израиля.

Кстати, Галкин*, который ранее заявлял о планах защищать еврейское государство, нынче развлекается с женой Аллой Пугачёвой и детьми на островах, откуда и постит фоточки с черепахами. Макаревич* готовится к концерту в Грузии, «музыка» сирен его не беспокоит. Слепакову* тоже не за что переживать — он в безопасности, уехал из Израиля в Германию на выступление.