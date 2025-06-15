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15 июня, 12:25

«Всё это очень страшно»: Сын Блёданс оказался в эпицентре ракетных ударов в Израиле

Сын Эвелины Блёданс отказался возвращаться в Россию из Израиля после атаки Ирана

Эвелина Блёданс. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Эвелина Блёданс. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

После обострения ситуации на Ближнем Востоке сын телеведущей Эвелины Блёданс оказался в эпицентре конфликта. Вынужденный спасаться от ракетных ударов Ирана, он, тем не менее, отказывается возвращаться в Россию из Израиля. Матери остаётся лишь молиться за спасение своего наследника.

«Мы на связи с Николаем…. Всё это очень страшно. Я очень надеюсь, что политикам удастся решить этот вопрос, прекратить удары… Но никто не знает, что будет дальше… Нам остаётся только молиться», — цитирует звезду сайт MK.ru.

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Блёданс также подчеркнула, что очень переживает за сына и не может найти себе места, однако и повлиять на решение Николая никак не может. Он уже привык к жизни в еврейском государстве. Сейчас наследник актрисы работает в частной компании, однако в любой момент его могут призвать в армию Израиля, так он уже служил там.

«Я на эту тему даже говорить боюсь: самоё моё главное желание, чтобы во всём мире наступил мир», — заявила Блёданс.

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Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю, падение которых зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты Израиля, а также заявил об уничтожении израильских самолётов. Израиль также предпринял попытку атаки и потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана.

Борис Эльфанд
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