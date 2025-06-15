«Всё это очень страшно»: Сын Блёданс оказался в эпицентре ракетных ударов в Израиле

После обострения ситуации на Ближнем Востоке сын телеведущей Эвелины Блёданс оказался в эпицентре конфликта. Вынужденный спасаться от ракетных ударов Ирана, он, тем не менее, отказывается возвращаться в Россию из Израиля. Матери остаётся лишь молиться за спасение своего наследника.

«Мы на связи с Николаем…. Всё это очень страшно. Я очень надеюсь, что политикам удастся решить этот вопрос, прекратить удары… Но никто не знает, что будет дальше… Нам остаётся только молиться», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Блёданс также подчеркнула, что очень переживает за сына и не может найти себе места, однако и повлиять на решение Николая никак не может. Он уже привык к жизни в еврейском государстве. Сейчас наследник актрисы работает в частной компании, однако в любой момент его могут призвать в армию Израиля, так он уже служил там.