"Пойдёт, а как иначе": Эвелина Блёданс рассказала о готовности сына воевать за Израиль

Телеведущая Эвелина Блёданс рассказала, что её старший 29-летний сын Николай остался работать в Израиле. Сама актриса уехала с младшим ребёнком за два дня до атаки ХАМАС. Блёданс призналась, что её наследник готов идти воевать, хотя пока он не подлежит мобилизации.

"Нам с младшим сыном удалось улететь оттуда за два дня до начала войны. А старший сын остался, он там живёт и работает. Он пойдёт на войну, а как иначе, если Родина заставит. Мы это обсуждали. Пока он не подлежит, но всё может измениться", — сказала Блёданс в беседе с kp.ru, добавив, что надеется на лучшее.

По словам актрисы, Николай работает разработчиком компьютерных игр в Израиле. В настоящее время он заменяет руководителя в компании, который уже ушёл на войну.

Блёданс родила первенца от израильского бизнесмена Дмитрия в 1994 году. В 2012 году Николай переехал в еврейское государства. Там он прошёл армейскую службу в прошлом году, а теперь находится в военном резерве.