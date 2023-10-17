"Пойдёт, а как иначе": Эвелина Блёданс рассказала о готовности сына воевать за Израиль
Актриса Блёданс заявила, что её сын пока не подлежит мобилизации в армию Израиля
Эвелина Блёданс. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Телеведущая Эвелина Блёданс рассказала, что её старший 29-летний сын Николай остался работать в Израиле. Сама актриса уехала с младшим ребёнком за два дня до атаки ХАМАС. Блёданс призналась, что её наследник готов идти воевать, хотя пока он не подлежит мобилизации.
"Нам с младшим сыном удалось улететь оттуда за два дня до начала войны. А старший сын остался, он там живёт и работает. Он пойдёт на войну, а как иначе, если Родина заставит. Мы это обсуждали. Пока он не подлежит, но всё может измениться", — сказала Блёданс в беседе с kp.ru, добавив, что надеется на лучшее.
По словам актрисы, Николай работает разработчиком компьютерных игр в Израиле. В настоящее время он заменяет руководителя в компании, который уже ушёл на войну.
Блёданс родила первенца от израильского бизнесмена Дмитрия в 1994 году. В 2012 году Николай переехал в еврейское государства. Там он прошёл армейскую службу в прошлом году, а теперь находится в военном резерве.
Ранее Максим Галкин* заявил, что гордится тем, что он является израильтянином. При этом шоумен не собирается идти воевать за страну.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон идёт на тысячи. В зоне конфликта погибло 16 россиян, а число пропавших граждан выросло до девяти.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.