Число пропавших россиян из-за конфликта на Ближнем Востоке возросло до девяти
Количество пропавших без вести граждан России в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до девяти. Об этом на пресс-конференции рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, один россиянин с двойным гражданством есть в списке заложников ХАМАС.
"В списках пропавших без вести значится девять граждан России. Это подтверждённая информация — один российский гражданин, имеющий также гражданство Израиля, числится в израильском списке заложников ХАМАС", — отметил дипломат, подчеркнув, что россиян в заложниках может быть больше.
Викторов также привёл уточнённые данные израильской стороны по состоянию на утро 17 октября. Согласно этим сведениям, число погибших граждан Российской Федерации, имевших также и гражданство Израиля, составляет 16 человек. Дипломат добавил, что вопрос эвакуации сотрудников Посольства РФ в Израиле и членов их семей сейчас не стоит.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. В этот день территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари 15 октября сообщил, что ХАМАС удерживает в плену не менее 155 гражданских заложников. Среди них есть россияне и китайцы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона продолжает работу над вопросом выезда сограждан из зоны палестино-израильского конфликта. Ранее сообщалось, что в зоне конфликта погибло 16 россиян, ещё восемь пропали.
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