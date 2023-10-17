Число пропавших россиян из-за конфликта на Ближнем Востоке возросло до девяти

Количество пропавших без вести граждан России в результате палестино-израильского конфликта увеличилось до девяти. Об этом на пресс-конференции рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, один россиянин с двойным гражданством есть в списке заложников ХАМАС.

"В списках пропавших без вести значится девять граждан России. Это подтверждённая информация — один российский гражданин, имеющий также гражданство Израиля, числится в израильском списке заложников ХАМАС", — отметил дипломат, подчеркнув, что россиян в заложниках может быть больше.