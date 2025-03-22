Ужин за деньги и фото членов: Блёданс рассказала о повышенном внимании поклонников

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс всегда умела привлекать внимание мужчин. В частности, представители сильного пола любят рассматривать её откровенные снимки в соцсетях. А кто-то даже шлёт звезде собственные фотографии интимного характера.

Как призналась 55-летняя Блёданс, мужчины до сих пор приглашают её на свидания, пишут комплименты и скидывают фото членов. А некоторые готовы предложить большие суммы, чтобы поужинать с объектом обожания. Тем не менее звезда отказывается от подобных предложений.

«И комплименты пишут, и фото своих достоинств шлют, и на свидания зовут. Некоторые даже предлагают довольно кругленькие суммы за ужин со мной. Но я отказываю: пока нет нужды», — отметила Блёданс в интервью Леди Mail.