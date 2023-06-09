Эвелина Блёданс поделилась секретом идеального утра без кофе и зарядок

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс рассказала о том, какие привычки помогают ей начинать день с пользой и удовольствием. Своими секретами она поделилась в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эвелина каждое утро выпивает пять стаканов воды с мёдом или лимоном, соблюдая между ними перерывы в пятнадцать минут. А ещё, по её мнению, хороший день начинается с раннего подъёма.

Актриса рассказала, что старается выйти на улицу, какой бы ни была погода. Помимо этого, она очень любит аромат распустившихся цветов, поэтому с удовольствием проводит время в саду. Блёданс добавила, что в её личной теплице уже появилось множество ростков помидоров, огурцов, перцев, петрушки и редиски, которыми она очень любит завтракать.