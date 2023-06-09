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9 июня, 14:38

Эвелина Блёданс поделилась секретом идеального утра без кофе и зарядок

Блёданс рассказала, что по утрам выпивает пять стаканов воды с мёдом или лимоном

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Телеведущая и актриса Эвелина Блёданс рассказала о том, какие привычки помогают ей начинать день с пользой и удовольствием. Своими секретами она поделилась в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эвелина каждое утро выпивает пять стаканов воды с мёдом или лимоном, соблюдая между ними перерывы в пятнадцать минут. А ещё, по её мнению, хороший день начинается с раннего подъёма.

Актриса рассказала, что старается выйти на улицу, какой бы ни была погода. Помимо этого, она очень любит аромат распустившихся цветов, поэтому с удовольствием проводит время в саду. Блёданс добавила, что в её личной теплице уже появилось множество ростков помидоров, огурцов, перцев, петрушки и редиски, которыми она очень любит завтракать.

Почему Эвелина Блёданс может рубить правду-матку и быть дерзкой

Почему Эвелина Блёданс может рубить правду-матку и быть дерзкой

Есть способы сделать своё утро лучше, а бывают способы не сделать его хуже. Научный сотрудник центра изучения сна рассказал, чем грозит привычка ставить себе несколько будильников на утро.

Юрий Лысенко
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