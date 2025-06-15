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Регион
15 июня, 12:40

Президент Ирана пригрозил пойти на крайние меры, если Израиль продолжит бомбить города

Пезешкиан: Иран готов принять более жёсткие меры, если Израиль не остановится

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Тегеран готов дать более мощный и разрушительный ответ, если Израиль вновь нанесёт удары по иранской территории. Такое предупреждение озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не был инициатором текущего конфликта, но был вынужден применить силу.

«Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля», — подчеркнул он.

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Пока что Израиль даже не думает останавливаться. К примеру, сегодня иранская ПВО впервые заработала в дневное время. Ночь у неё тоже выдалась богатой на события, ведь над Ираном кружили 50 израильских самолётов, постоянно наносящих удары. Совсем недавно ЦАХАЛ атаковала один из центров Минобороны Ирана.

Владимир Озеров
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