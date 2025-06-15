Президент Ирана пригрозил пойти на крайние меры, если Израиль продолжит бомбить города

Тегеран готов дать более мощный и разрушительный ответ, если Израиль вновь нанесёт удары по иранской территории. Такое предупреждение озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не был инициатором текущего конфликта, но был вынужден применить силу.