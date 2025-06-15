Израиль нанёс удар по центру Минобороны Ирана в Исфахане

Один из центров Министерства обороны Ирана, расположенный в Исфахане, подвергся атаке со стороны Израиля. Заместитель губернатора провинции по вопросам обороны и безопасности Акбар Салехи подтвердил информацию. По его словам, сейчас проводится оценка возможного ущерба от удара. Детали произошедшего не раскрываются.

«Час назад был атакован один из центров, связанных с министерством обороны Ирана в Исфахане, сейчас оценивается возможный ущерб», — приводит его слова агентство Nour News.