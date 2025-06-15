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15 июня, 12:04

Израиль нанёс удар по центру Минобороны Ирана в Исфахане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Один из центров Министерства обороны Ирана, расположенный в Исфахане, подвергся атаке со стороны Израиля. Заместитель губернатора провинции по вопросам обороны и безопасности Акбар Салехи подтвердил информацию. По его словам, сейчас проводится оценка возможного ущерба от удара. Детали произошедшего не раскрываются.

«Час назад был атакован один из центров, связанных с министерством обороны Ирана в Исфахане, сейчас оценивается возможный ущерб», — приводит его слова агентство Nour News.

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Любопытно, что в этом городе у Ирана расположен НПЗ. Ранее иранские СМИ рассказывали, что удары израильской армии не смогли повредить нефтеперерабатывающий завод в Исфахане. Сообщалось, что предприятие работает в штатном режиме.

Владимир Озеров
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