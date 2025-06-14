Эрдоган назвал Израиль «самой большой угрозой» и призвал остановить Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в необходимости немедленно остановить Израиль, атаковавший Иран. Об этом политик сказал во время телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Итоги беседы приводятся на сайте канцелярии Эрдогана.

«Президент Эрдоган заявил, что Израиль под руководством Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона», — сказано в тексте.