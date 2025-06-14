Эрдоган назвал Израиль «самой большой угрозой» и призвал остановить Нетаньяху
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в необходимости немедленно остановить Израиль, атаковавший Иран. Об этом политик сказал во время телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Итоги беседы приводятся на сайте канцелярии Эрдогана.
«Президент Эрдоган заявил, что Израиль под руководством Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона», — сказано в тексте.
Турецкий лидер подчеркнул, что снизить напряжённость в регионе помогут только решительные действия в отношении Израиля, развязавшего бойню. Эрдоган добавил, что набирающий обороты конфликт может стать причиной огромной волны нелегальной миграции во все соседние страны. Политик резюмировал, что израильская сторона должна прибегнуть к дипломатическим способам решения всех вопросов с Тегераном.
Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы, по данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и анонсировал ответные удары. Тем временем израильские военные продолжают обстрел. Одна из ракет угодила в жилой дом в городе Шахид Чамран. Погибли 60 человек, в том числе 20 детей. Ещё часть снарядов упали во двор детсада в Тегеране и чудом не взорвались. Иранская сторона обвинила США в соучастии в преступлениях Израиля.