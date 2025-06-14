Чудом не разорвались: Израильские снаряды застряли в заборе детсада в Тегеране

В Тегеране сразу несколько снарядов Израиля рухнули во дворе детской больницы, пострадавших нет. Об этом сообщил замдиректора Тегеранского университета медицинских наук Реза Шервин в беседе с иранским агентством Mehr.

«Снаряды сионистского режима упали на территории детской больницы «Хаким» в Тегеране. Инцидент произошёл вчера вечером, один из снарядов попал в ограждение. К счастью, никто не пострадал», — поделился он.

Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана якобы по ядерным объектам. В первые же часы, по данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и объявил об ответных ударах. В ночь на 14 июня израильская ракета угодила в жилой дом в городе Шахид Чамран. Погибли 60 человек, в том числе 20 детей. Израиль также объявил о расширении операции против ядерной программы Ирана.