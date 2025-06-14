Час в бомбоубежище: Дом посла Дании в Тель-Авиве попал под ракетный удар

Посол Дании в Израиле Томас Винклер рассказал, что здание, в котором он находился, попало под удар иранской ракеты. Дипломат сумел выбраться благодаря помощи спасателей, после чего его увезли за пределы Тель-Авива вместе с другими работниками посольства. Своей историей Винклер поделился в соцсети.

«Высотное здание, в котором я живу, вчера вечером (в пятницу — прим. Life.ru) попало под удар иранской ракеты. Неприятный опыт, но я был в безопасности в своём защищённом помещении. Примерно через час невероятные сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли мне безопасно спуститься по лестнице», — рассказал дипломат.