Час в бомбоубежище: Дом посла Дании в Тель-Авиве попал под ракетный удар
Посол Дании Винклер сообщил, что в его дом в Тель-Авиве попала ракета Ирана
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Посол Дании в Израиле Томас Винклер рассказал, что здание, в котором он находился, попало под удар иранской ракеты. Дипломат сумел выбраться благодаря помощи спасателей, после чего его увезли за пределы Тель-Авива вместе с другими работниками посольства. Своей историей Винклер поделился в соцсети.
«Высотное здание, в котором я живу, вчера вечером (в пятницу — прим. Life.ru) попало под удар иранской ракеты. Неприятный опыт, но я был в безопасности в своём защищённом помещении. Примерно через час невероятные сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли мне безопасно спуститься по лестнице», — рассказал дипломат.
Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана. В первые же часы, по данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран пообещал ответить на атаку и назвал это объявлением войны. Сейчас стороны конфликта продолжают вести обстрелы. В ночь на 14 июня израильская ракета угодила в жилой дом в городе Шахид Чамран. Погибли 60 человек, в том числе 20 детей.