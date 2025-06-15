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15 июня, 19:26

Израиль нанёс ракетный удар по зданию МИД Ирана в Тегеране

Израильские военные нанесли ракетный удар по зданию Министерства иностранных дел Ирана в Тегеране. В этой атаке пострадали несколько гражданских лиц, среди которых оказались и дипломаты. Об этом сообщил Маджид Тахтраванчи, заместитель министра иностранных дел исламской республики.

Разрушения в здании МИД Ирана после атаки Израиля. Видео © X / Sulaiman Ahmed

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Обе стороны предупредили граждан и выступили с просьбой покинуть зоны вблизи стратегических и военных объектов. В эти же часы 15 июня Иран атаковал завод по производству вооружений израильской компании Rafael. Атака привела к повреждению жилых домов в Хайфе и Тель-Авиве.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал передать ядерное оружие своим союзникам. В их числе оказались хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Обложка © X / Sulaiman Ahmed

Лия Мурадьян
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