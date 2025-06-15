Иран призвал граждан Израиля отойти подальше от объектов критической инфраструктуры

Иран призвал израильтян избегать нахождения возле объектов критической инфраструктуры. Об этом заявил представитель иранских ВС в эфире государственного телевидения.

В заявлении подчёркивается, что под прицелом окажутся военные центры, штабы командования и ключевые объекты управления. При этом представитель иранских военных уточнил, что гражданские убежища остаются безопасными для населения.