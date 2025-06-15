ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 18:25

Зарево и густой дым: Появилось видео пожаров в Израиле после мощной атаки Ирана

В Сети опубликовали видео с пожарами в Израиле после атаки Ирана

Обложка © Telegram / خبرگزاری تسنیم

Обложка © Telegram / خبرگزاری تسنیم

В результате атак на израильские города Хайфа и Тель-Авив вечером 15 июня повреждены несколько жилых зданий. Местные жители сообщают о прямых попаданиях ракет, а в соцсетях распространяются видео с заревами пожаров и густыми клубами дыма над городской застройкой.

Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

«Сообщается о прямом повреждении двух жилых зданий в Прибрежном округе. Кроме того, сообщение о прямом повреждении жилого здания в Южном округе. Пожар на открытой местности в Иерусалимском округе и Северном округе в результате перехвата осколков. Пожарные бригады уже в пути», — сообщили в пожарно-спасательной службе Израиля.

Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму
Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму

Ранее стало известно, что Иран нанёс новый ракетный удар по территории Израиля. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) подтвердила факт атаки. В нескольких районах сработала система предупреждения о ракетном ударе.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar