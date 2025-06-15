Иран запустил новую волну ракет по Израилю, под ударом Хайфа

Иран осуществил новый ракетный обстрел территории Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила факт атаки. В нескольких районах сработала система предупреждения о ракетном ударе.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет», — говорится в заявлении.